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Mersin'de kan donduran olay! Bankacı karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 13:00 | Son Güncelleme

Mersin'de bir lojistik firmasında çalışan 36 yaşındaki Mustafa E., boşanma aşamasındaki bankacı karısını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdı. Genç kadına ait bazı ceset parçaları mezarlıkta bulundu.

Mersin'de kan donduran olay! Bankacı karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

Merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde oturan Mustafa E. (36), bankacı eşi Cemile E.'nin kayıp olduğunu belirterek polise başvurdu. Şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlattı. Çiftin evinde arama yapan ekipler, kan izlerine rastlayınca bir lojistik firmasında çalışan Mustafa E.'yi gözaltına alındı.

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Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarından bazılarını Mersin Şehir Mezarlığı'nda buldu. Zanlının, öldürdüğü eşinin baş kısmı ile bedeninin bazı parçalarını, bir yakınının mezarının üzerine gömdüğü öğrenildi.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili bilgi vermezken, şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. (İHA)

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Mersin cinayet

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