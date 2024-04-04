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  4. Mersin'de kan donduran vahşet! Hastanede annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla vurdu

Mersin'de kan donduran vahşet! Hastanede annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla vurdu

04.04.2024 09:55
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Mersin'den tüyleri diken diken eden bir cinayet haberi geldi. Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından vahşice katledildi. M.Ç. (32), yanında refakatçi olarak kaldığı annesi Selma Çiftçi'nin bıçakla boğazını ve ayaklarını kesip silahla vurarak vahşice öldürdü. İşte kan donduran olayın tüm detayları...

Mersin'de kan donduran vahşet! Hastanede annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla vurdu

Dehşete düşüren olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi’nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.

Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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