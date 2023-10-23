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Mersin'de koca vahşeti! Hastanede eşini öldürüp intihar etti, kahreden detay: Kanser...

23.10.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Mersin'de Orman İşletmesi'nde görevli Şuayip Kaya, boşanma aşamasındaki hemşire eşi Ayfer Kaya ile görev yaptığı hastanenin otoparkında buluştu. Çıkan tartışma sonucunda Şuayip Kaya, eşini silahla öldürdükten sonra kendini de başından vurup intihar etti. Çiftin biri kanser tedavisi gören 10 ve 4 yaşlarında 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Mersin'de koca vahşeti! Hastanede eşini öldürüp intihar etti, kahreden detay: Kanser...

Olay, gece saatlerinde Mut Devlet Hastanesi’nin otoparkında meydana geldi. Orman İşletmesi'nde görevli Şuayip Kaya, boşanma aşamasındaki hemşire eşi Ayfer Kaya ile görev yaptığı hastanenin otoparkında buluştu. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şuayip Kaya, beylik tabancasını çekerek eşine ateş etti. Ayfer Kaya kanlar içerisinde yere yığılırken, Şuayip Kaya, bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

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CENAZELER MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini saptadı. Kaya çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İKİ ÇOCUKLARDAN BİRİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Şuayip ve Ayfer Kaya çiftinin, biri kanser tedavisi gören 10 ve 4 yaşlarında 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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cinayet İntihar Mersin

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