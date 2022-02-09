Mersin'de komşudan korkunç plan! Uyku ilacıyla uyutup, boğarak öldürdüler... Cesedi de asansöre koydular

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün akşam saat 19.50 sıralarında haber merkezini arayan bir kişi, Mersin'in Mezitli ilçesi Soli Sitesi'ndeki bir apartmanın asansöründe yaşlı bir kadına ait ceset bulunduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemede, ölen şahsın aynı binada oturan 62 yaşındaki Fikriye Eke olduğu belirlenirken, vücudunda her hangi darp veya kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

UYKU İLACI KOYUP BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Kadının asansörde ölümünü şüpheli bularak olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının aynı akşam komşusu T.O.'yu (47) ziyarete gittiği bilgisine ulaştı. T.O.'nun çelişkili ifade vermesi üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, o akşam evde bulunan T.O.'nun erkek arkadaşı R.E.'yi (40) de gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden zanlıların, yaşlı kadını altınlarını almak için önce içeceğine uyku ilacı koyduklarını ardından boğarak öldürdüklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler ifadelerinde ayrıca, cinayetten 2-3 saat sonra cesedi asansöre koyarak asansör kabininin giriş kısmına inmesini sağladıkları, yaşlı kadına ait cep telefonunu da Atatürk Parkı sahilinden denize attıkları bilgisini verdi.

TELEFONUNU DA DENİZE ATTILAR

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda öldürülen Fikriye Eke'ye ait cep telefonunun bulunması için dalgıç polislerce Atatürk Parkı sahilinde arama çalışması yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren aramaların ardından kadına ait cep telefonu, denizden çıkarıldı. Öldürülen kadına ait altın kolye, bileklik, 3 yüzük ve bir çift küpe de bulunurken, T.O ve R.E. adlı şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





