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Mersin'de korkunç olay! Havuza düşüp akıma kapıldı: '2 günü hatırlamıyorum'

30.07.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir kişi, evinin havuzunu temizlediği sırada akıma kapıldı. 2 gün yoğun bakımda kalan kişi sağlığına kavuşurken "Topraklama düzgün olmadığı için merdivenlerden inerken havuza ayağım suya değdiği anda elektrik akımına kapıldım. Belli bir süre akımda sabit kalmışım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum, suya düşmüşüm" dedi.

Mersin'de korkunç olay! Havuza düşüp akıma kapıldı: '2 günü hatırlamıyorum'

Olay, Erdemli ilçesi Karakeşli Mahallesi'nde yaşandı. Şoför Saip Ersin, izin gününde evinin bahçesindeki havuzu temizlemek istedi. Suyun azaldığını görerek havuza inmek üzere metal merdivenlere yönelen Ersin, tuttuğu merdivende elektrik akımına kapılarak havuza düştü. Komşuları tarafından evin elektriği kesilerek, Ersin havuzdan çıkartıldı. Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Ersin, 2 günü yoğun bakımda olmak üzere gördüğü tedavi ile büyük ölçüde sağlığına kavuştu.

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"ONDAN SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Yaşananları anlatan Saip Ersin, "Evimin yüzme havuzunu temizliyordum. Topraklama düzgün olmadığı için merdivenlerden inerken havuza ayağım suya değdiği anda elektrik akımına kapıldım. Belli bir süre akımda sabit kalmışım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum, suya düşmüşüm. Suya düşünce elektrik merdivende olduğu için akım kesilmiş, belli bir süre baygınlıktan sonra komşular gelmiş çıkarmış. 112'yi aradılar, acile kaldırıldım. 2 gün yoğun bakımda kalmışım. 2 günlük yoğun bakım süreci geçmiş, ondan sonra hatırlıyorum, o 2 günü hatırlayamadım. Evime gittiğimde güvenlik kamerasını izledim. Güvenlik kamerasını izleyince neler yaşadığımı gördüm. Şunu demek istiyorum, topraklama hattının daha iyi yapılmasını öneriyorum. Havuzlarda oluşabilecek kaçaklara karşı daha dikkatli olunmasını istiyorum. Şükür sağlığım yerinde, sağlıklıyım. Sağlık çalışanlarımıza, özellikle devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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Bir süre havuza girmeyi düşünmediğini dile getiren Ersin, iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından işine ise yaklaşık 10 gün sonra başlayabileceğini söyledi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin havuz

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