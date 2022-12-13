Mersin'de okullar tatil mi? 14 Aralık (yarın) Mersin'de okul var mı? Öğrenciler merakla bekliyor

Meteoroloji ve AFAD'ın yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptığı "Mersin'de yarın okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtı hızla araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinde Mersin ve çevresinde etkili olacak yağışların sahil kesiminde daha şiddetli olması beklenirken öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda net bir bilgi alabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mersin'de yarın okul var mı?

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji genel müdürlüğü 14 Aralık Çarşamba (yarın) tarihi için hava durumuna ilişkin;

"14.12.2022 Çarşamba günü Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş‘ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasında bulundu.

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'nın Manavgat, Serik ve İbradi ilçelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklanırken Mersin ili için henüz bir açıklama gelmedi.

