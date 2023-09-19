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Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu! Gözaltılar var

19.09.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de organize suç örgütüne şafak operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde silahlı yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarını organize olarak işleyen suç örgütünü deşifre etti. Soruşturma kapsamında ise suç örgütüne üye oldukları öne sürülen 17 kişi belirlendi.

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KOÇBAŞLARIYLA EVLERE GİRİLDİ

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 130 polisin katılımıyla dron destekli şafak operasyonu düzenlendi. Demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli suç unsurlarına ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Mersin operasyon

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