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Mersin'de orman yangını! 50 hane boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı bölgedeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Mersin'de orman yangını! 50 hane boşaltıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Mersin'in Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHELE

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

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50 HANE BOŞALTILDI

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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