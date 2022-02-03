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Mersin'de şüpheli ölüm! Tel örgüye yaslanmış halde bulundu

03.02.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Erdemli ilçesinde şüpheli bir ölüm gerçekleşti. Deniz kenarında tel örgüye yaslanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Diğer yandan şahsın vücudunda herhangi kesici ve delici bir iz bulunmadığı da öğrenildi. 25 yaşında olduğu belirlenen şahsın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Mersin'de şüpheli ölüm! Tel örgüye yaslanmış halde bulundu

Kan donduran olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Erdemoğlubulvarı’nda yer alan bir kurumun arkasında deniz kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sahil kenarında sırtı tel örgüye yaslanmış hareketsiz duran bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri şerit çekerek ön inceleme yapmasının ardından şahsın cesedi cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK

Hayatını kaybeden şahsın 25 yaşında Zeki K. olduğu belirlenirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

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HİÇBİR İZ YOK

Öte yandan şahsın vücudunda herhangi kesici ve delici bir iz bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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