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Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

22.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde örgüt üyesi olup, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere jandarma ekiplerinin yaptığı baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA

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pkk Mersin

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