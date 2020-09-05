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  4. Mersin'de trafik magandalarından avukata sözlü ve silahlı tehdit

Mersin'de trafik magandalarından avukata sözlü ve silahlı tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 02:49 | Son Güncelleme

Mersin Erdemli ilçesinde trafikte 4 kişi tarafından tehdit edildiğini ileri süren avukat suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Mersin Barosu üyesi avukat Mustafa Doğan, Arpaçbahşiş Mahallesi Yeniyol mevkisindeki kırmızı ışıkta beklerken, arkasındaki araçtan inen 4 kişi tarafından silahlı ve sözlü olarak tehdit edildi. Bunun üzerine Doğan otomobilde bulunan eşi Büşra Doğan'la Erdemli Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Doğan'a destek olmak amacıyla avukat arkadaşları da adliye önünde bekledi.

Doğan, adliye çıkışında gazetecilere, eşiyle balayından dönerken olayın yaşandığını söyledi. Kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasındaki araçtan 4 kişinin yanlarına geldiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Tanımadığım kişiler önce silahla ardından da sözlü olarak tacizde bulundu. Arabayı durdurmamızı istediler. Daha sonra arabaya tekme atmaya başladılar ve fiziki saldırı da bulunarak araca zarar verdiler. Kapıları kilitlememiş olsaydım eşime ve bana saldıracaktı. Olay sonrası Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek şikayette bulundum."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (AA)

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