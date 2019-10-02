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Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önce kadın öğretmene vuran velinin, ardından saçlarından tutup ittiği görüldü.

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önce öğretmene vuran velinin, ardından saçlarından tutup ittiği görüldü.

27 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'na gelen bir kadın veli, öğretmen Nigar Özçelik (50) ile çocuğuna bağırdığı iddiasıyla tartışmış, daha sonra velinin eşinin de gelmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Olayda darp edilen öğretmen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, veli ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılmıştı.

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DARP ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, öğretmenin darp edilme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, okula gelen kadın veli, öğretmen ile tartışmaya başlıyor. Bir süre tartışan veli ve öğretmeni, çevredeki diğer öğretmenler sakinleştiriyor. Ardından velinin eşi ile arkadaşı gelerek, öğretmenle tartışmaya başlıyor. Tartışma sırasında önce öğretmene vuran ardından saçından tutarak iten veli, sınıfa giren öğretmenin peşinden giriyor. Daha sonra araya girenler tarafından sakinleştirilen veli, okuldan ayrılıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin darp kadın Okul öğretmen

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