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Mersin'den acı haber! Çadırdayken sele kapılan kadın hayatını kaybetti

24.11.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin güne şiddetli sağanak yağışlarla başladı. Çok sayıda mahalleyi ve iş yerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gülnar ilçesinde, ağaç kesimi yapmak için bulunduğu ormanlık alanda çadırdayken sele kapılarak kaybolan kadından ise acı haber geldi. Talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'den acı haber! Çadırdayken sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda sel meydana geldi. Ağaç kesimi yapmak için ormanda bulunan ekibin kurduğu çadırdaki biri kadın 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı. Çadırdan çıkamayan 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapılarak kayboldu.

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EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da ekiplerden bilgi aldı.

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Bölgede ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucu Eroğlu'nun cesedi, kaybolduğu alana yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Dere yatağından çıkarılan Eroğlu'nun cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

MERSİN'İ SAĞANAK VURDU

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artarak devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle Saray ve Taşucu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

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Çok sayıda mahallede sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü. Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatacağı belirtildi. (AA)

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