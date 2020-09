Mersin için korkutan açıklama: Koronavirüs vakaları hızlı artıyor

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, son dönemde Türkiye genelinde olduğu gibi kentte koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşandığını kaydetti. Mersin'de hızlı bir artış yaşanmaya başladığını belirten Rektör Çamsarı, sağlık çalışanları arasında da pozitif vakalar bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Mersin'i, artış yaşanan iller arasında saydığını anımsatan Çamsarı, "Mersin’de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz çok şükür ama bir artış yaşandığı kesin. Bu, bayram sonrası daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu biraz üzücü bizim açımızdan" diye konuştu.

'HASSAS OLMAK LAZIM'

Tıp hastanesindeki sağlık çalışanları içinde de pozitif vakalar olduğunu dile getiren Çamsarı, "Can kaybı yok çok şükür. Sağlık çalışanlarında temaslı olanlarda var ama bu şu an için işlemleri engelleyecek düzeyde bir sıkıntı oluşturmuyor bizim için. Zaten bu işin doğası, sağlık çalışanı olmanın zorluğu, özverisi burada. Baştan bu yana bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz biz ama neticede arkadaşlar orada büyük bir özveriyle birebir çalışıyor. İster istemez bulaşlar olabiliyor. Ama şunu da belirtmek isterim; sağlık çalışanları dahil personelimizde bulaşanların bir kısmı da dışarıdaki aktivasyonlardan bulaşanlar. Yani her hemşire, her doktor hasta olduğunda hastaneden bulaşıyor diye bir şey yok. Bunu da gözden kaçırmamak lazım, sosyal hayatımızda da bu konuda hassas olmak lazım" dedi.