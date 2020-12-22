Mersin Valiliği'nden CHP Milletvekili Antmen'in 'adrese teslim ihale' iddialarına yalanlama

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, milletvekili CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Valilik tarafından yapılan ihalelere yönelik, "Adrese teslim ihale vermek için firmaların yeterlilik belgelerinin incelenmediğini" öne sürdüğü anımsatıldı.

Antmen'in vicdan ve izandan yoksun bir ithamda bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, "2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun bütününü incelemiş olsaydı, 'Denetim Görüşü' başlıklı 6'ncı maddesinde, 'Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların, 'Denetim Görüşünün Dayanakları' bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır' denildiğini görecekti." ifadeleri kullanıldı.

Rapor kapsamında herhangi bir kamu zararına yer verilmediği ve sorgu açılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danıştay 1. Dairesinin 21.10.2009 tarihli ve E.2009/1123 ve karar 2009/1440 sayılı sararında, 'Doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle, işin yapılması için teklif verenlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci maddesinde düzenlenen yasaklılar kapsamına girip girmediğine ilişkin bir inceleme yapılmasına hukuken olanak bulunmadığı hakkında' karar verildiği görülmektedir. Danıştay'ın bu kararına rağmen yine de doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilmektedir. Sayıştay Raporu'nun 'Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler' başlığı altında bulunan değerlendirmelerden alıntılanan iki maddede sanki usulsüzlük varmış gibi gösterilmeye çalışılmışsa da raporun hiçbir yerinde buna dair bir hüküm bulunmamaktadır. Sayın milletvekili, Sayıştay Raporunu çarpıtarak, kişi ve kurumları karalamak ve yıpratmak amacıyla yalan ve yanlış ithamlarda bulunmuştur."





