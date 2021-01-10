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  4. Mersin Valiliği'nden kentteki "polis baskını" iddialarına yalanlama

Mersin Valiliği'nden kentteki "polis baskını" iddialarına yalanlama

10.01.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Mersin Valiliği'nden kentteki "polis baskını" iddialarına yalanlama

Mersin Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "polis evlere baskın yapıyor" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte mahkeme kararıyla bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunulduğu anımsatıldı.

Bunların, güvenlik güçlerini yıpratma ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik gerçeği yansıtmayan paylaşımlar olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda iş birlikçi olduğu değerlendirilen M.Ö'nün ikamet adresine alınan mahkeme kararına istinaden 8 Ocak'ta usulüne uygun girilmiş, ikametinde bulunamayan kişi daha sonra emniyete gelerek teslim olmuştur. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

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