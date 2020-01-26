HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de denizde kaybolan bekçi 15 gündür aranıyor

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 15 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 15 gündür aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.

Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 13 polis çalışmalarda yer alıyor.

Deniz polisi botla suda tarama yaparken, AFAD ekipleri de kıyıyı ve sazlık alanları inceliyor.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet kafeye daldıHafif ticari araç ile çarpışan kamyonet kafeye daldı
Adana’da bin 380 litre sahte içki ele geçirildiAdana’da bin 380 litre sahte içki ele geçirildi
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 gün arama çalışmaları Bekçi Kayıp Mersin Oktay Avcı Tarsus

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi!

Ocak ayında deniz keyfi!

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Gerçek dışı deprem paylaşımlarına gözaltı!

4 yıl önce hazırlandı! Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay

4 yıl önce hazırlandı! Depremle ilgili dikkat çeken detay

Elazığ'daki depremde son durum: 31 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Maslak'ta korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Maslak'ta korkunç kaza! 1'i ağır 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.