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Mersin'de ressamlar buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

Kentte düzenlenen 4. Uluslararası Mersin Ressamlar Buluşması Resim Sempozyumu'na 17 ülkeden 25 ressam katıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, 4. Uluslararası Mersin Ressamlar Buluşması Resim Sempozyumu başladı.

Uluslararası Sanat ve Sanatçılar Derneği ile Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve 17 ülkeden 25 ressam katıldığı sempozyumda, kentin simgelerini yansıtan 35 eser sergilendi.

Sempozyuma katılan ressamlardan Yusuf Tarım'ın, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında katıldıkları operasyonda 26 Ekim'de olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Mersinli uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in isimlerinin yazılı olduğu objelere verdiği tablosu ilgi gördü.

Etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel ve Mustafa Kemal Çokakoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin ressam Sempozyum

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