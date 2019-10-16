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Mersin'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

Anamur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin yüksek rakımlı Kılıç Mahallesi'nde, ormanlık alanda çıkan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerinde 4 helikopterin katılımıyla devam etti.

Yangını kontrol altına alma çabaları sürdürülüyor.

Anamur ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümüş, ilk etapta 3 helikopter, 25 arazöz, 1 dozer ve orman işçileriyle yangına müdahale edilmişti. Bölgedeki 13 ayrı noktadan yükselen alevleri kontrol altına almak için Adana, Antalya ve Konya'dan takviye ekipler ile 5 arazöz daha söndürme çalışmalarına katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anamur müdahale yangın

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