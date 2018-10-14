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Merzuki'den Türkiye'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 00:30 | Son Güncelleme

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki: - "Bir Arap olarak, Türkiye’ye, savaştan ve diktatörlükten kaçan 3 milyon Suriyeliye topraklarını ve kalbini açtığı için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" - "Bir Müslüman olarak da saygıyı hak eden başarılı bir Müslüman ülke imajı sunduğu için Türkiye’ye şükranlarımı sunuyorum"

ESSEN (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, "Bir Arap olarak, Türkiye’ye, savaştan ve diktatörlükten kaçan 3 milyon Suriyeliye topraklarını ve kalbini açtığı için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Almanya'nın Essen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının üniversiteliler biriminin düzenlediği "UniDay" gününe onur konuğu olarak katılan Merzuki, dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim gören Müslüman Türk gençleri ile bir araya gelmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda insan hakları savunucusu olan Merzuki, "Bir Tunuslu olarak, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tunus devrimine kardeşçe yardımlarından dolayı şükranlarımızı bir kez daha sunmak istiyorum." diye konuştu.

Merzuki konuşmasında, "Ayrıca bir Arap olarak, Türkiye’ye, savaştan ve diktatörlükten kaçan 3 milyon Suriyeliye topraklarını ve kalbini açtığı için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bir Müslüman olarak da saygıyı hak eden başarılı bir Müslüman ülke imajı sunduğu için Türkiye’ye şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de düzenledikleri etkinliklerle Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde eğitim gören gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Benim özellikle üniversiteli gençlerimize tavsiyem, kendilerini iyi tanımlasınlar. Yani biz Müslüman birer birey olarak burada yaşıyoruz. İslam ve Müslüman kimliği tanımını da şuradan buradan değil, yine kendi belliklerinden, kendi değerlerinden, kendi dinlerinden, kendi peygamberlerinden ve kendi geleneklerinden alarak bu tanımı yapsınlar. Dolayısıyla İslam'ın radikalı, sağı, solu, ortası, coğrafyası olmaz. Bu tür tanımlamalardan son derece uzak dursunlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)

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