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“Meşale Bende” nasıl yapılır? “Meşale Bende”ye nasıl isim yazılır? “Meşale Bende” nedir?

19.05.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yılı için bir etkinlik başlatıldığını duyurdu. İnternet sitesi üzerinden bu yıla özel oluşturulan bir sertifikanın alındığı “Meşale Bende” uygulaması için Bakan Selçuk sosyal medyadan katılım sağlanması konusunda çağrıda bulundu.

“Meşale Bende” nasıl yapılır? “Meşale Bende”ye nasıl isim yazılır? “Meşale Bende” nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve “Meşale Bende” etkinliği, bugün itibariyle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. “Meşale Bende” uygulamasına birçok insanın katılım sağlaması ise ilgiyi arttırdı.

MEŞALE BENDE NEDİR?

Meşale Bende, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geliştirilen bir uygulamadır. Milli Mücadele'nin 102. yılının kutlandığı bugünlerde etkinliğe katılan kişinin isminin yazılı olduğu bir kart hazırlanıyor. Üzerinde ise, ''102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum.'' sözleri yer alıyor.

19 MAYIS MEŞALE BENDE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

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Bakanlığın http://mesalebende.meb.gov.tr/ adresine yer alan ad ve soyad alanı doldurularak ''indir'' butonu tıklanır. Ardından bilgisayara kendi ismininiz ve soyadınız ile meşale bende kartı yüklenmiş olur. MEB'in hazırladığı meşale bende kartı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

MEŞALE BENDE SERTİFİKASI İÇİN TIKLAYIN

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