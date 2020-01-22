HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: "İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor"

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: "İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 20:05 | Son Güncelleme

"İsrail'in insanlık dışı baskılarına teslim olmayacağız ve tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

KUDÜS (AA) – Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtti.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail makamlarının görüş belirtmeyi "kışkırtıcılık" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Şeyh Sabri, "Görüş belirtme dünyadaki tüm kanunlarda serbesttir. Ancak bunları kasten birbirine karıştırıyorlar çünkü bizim belirttiğimiz görüş hoşlarına gitmiyor, dolayısıyla kışkırtıcılık olarak niteliyorlar." dedi.

İsrail makamlarınca kendisine geçen hafta "kışkırtıcılık" suçlamasıyla Mescid-i Aksa'dan bir hafta uzaklaştırma cezası verildiğini hatırlatan Şeyh Sabri, "Planlarıyla uyuşmayan her sözü kışkırtıcılık sayıyorlar. Bana yöneltilen bu suçlama da ilk değil, her soruşturmada suçlama hazır." diye konuştu.

Bu duruma tepki gösteren Şeyh Sabri, "İsrail'in Kudüs'ün önde gelen dini ve kanaat önderlerini hedef alması tamamen sistematik bir durumdur." dedi.

- "İsrail'in insanlık dışı baskılarına teslim olmayacağız"

Şeyh Sabri, Filistin davası, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair tavrının gayet açık olduğunu belirterek, "İsrail'in insanlık dışı baskılarına teslim olmayacağız ve tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Müslümanların Mescid-i Aksa'daki sayılarının artmasının İsrail'i endişelendirdiğini vurgulayan Şeyh Sabri, şunları kaydetti:

"Onlar Mescid-i Aksa’da Müslümanların toplanmasından rahatsız oluyorlar, çünkü burada gözleri var. Onlar bir Müslüman'ı oradan uzaklaştırdıklarında yerine 10 kişi geliyor, dolayısıyla uzaklaştırmanın bir anlamı yok."

- "Kudüs ablukaya maruz bırakılıyor"

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket de yaptığı açıklamada, İsrail'in Şeyh İkrime Sabri'ye yönelik planlarının başarılı olamayacağını belirtti.

İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te ciddi ihlallerde bulunduğuna dikkati çeken Bereket, Tel Aviv rejiminin Kudüs'ü diğer Filistin kentlerinden tamamen koparmaya çalıştığını ve tam bir ablukaya maruz bıraktığını söyledi.

Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip ise yaptığı açıklamada Şeyh Sabri'ye hitaben, "Onların seni hedef almaları tesadüf değildir. Çünkü sen onların Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya dair sahte ve uyduruk iddialarının karşısında tavizsiz bir tavır sahibisin." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya daha çok sahip çıkmaları çağrısında bulunan Şeyh Hatip, "Mescid-i Aksa'da daha fazla bulunmak ve orada ribatta kalmak işgal devletine ve kibrine en iyi cevaptır." dedi.

Şeyh Sabri, basın mensuplarına pazar günü yaptığı açıklamada, "cuma hutbesinde provokasyon" iddiasıyla İsrail polisi tarafından sorgulandığını ve kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiğini söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
İBB'de deprem! 6 ay içinde ikinci istifaİBB'de deprem! 6 ay içinde ikinci istifa
FETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadıFETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mescid-i Aksa Şeyh İkrime Sabri

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Manisa'nın ardından Aydın'da 3.5 şiddetinde deprem!

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

İBB'de istifa depremi! Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy istifa etti

İBB'de deprem! 6 ay içinde ikinci istifa

Rusya’da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı’ müdahale

Havada gergin anlar! Yolcular koli bandıyla etkisiz hale getirdi

Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Bitlis’te terör örgütüne ait 3 odalı sığınak tespit edildi

3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Korku dolu anlar! Kürsüde kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.