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Mesleği herkesi şaşkına çevirdi! “Erkekler onları aşağılamam için bana para ödüyor”

17.03.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir OnlyFans fenomeni erkeklerin aşağılanmak için kendisine para ödediğini söyledi. 27 yaşındaki Gigi Grey, erkeklerin alay edilmek ve küçük düşürülmekten hoşlandıklarını dile getirerek sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Mesleği herkesi şaşkına çevirdi! “Erkekler onları aşağılamam için bana para ödüyor”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Gigi Grey isimli bir sosyal medya fenomeni koronavirüs pandemisi sırasında OnlyFans’a katıldığını söyledi. Aylık abonelik sistemiyle ilerleyen uygulama üzerinden Grey, erkekleri aşağılayarak para kazandığını anlattığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

“BANA PARA ÖDEMEYE BAĞIMLILAR”

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Pandemi döneminde nakit sıkıntısı yaşadığı için yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında hesap açtığını dile getiren Grey, ilk başlarda yemek yediği videolarını paylaştığını anlattı. Sonrasında ise abonelerinin kendisine para ödemeye bağımlı hale gediklerini fark ettiğini söyleyen Grey, “Bana para ödemeye bağımlılar. Erkekler genellikle güzel kadınlara para ödeyerek mutlu oluyorlar. Erkekler onları aşağılamam için bana para ödüyor. Ben de onlara ‘Hiçbir kadın sizinle beraber olmaz’ diyorum. Onlar da bundna mutluluk duyuyor” dedi.

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sosyal medya OnlyFans

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