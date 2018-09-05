"Meslek Yüksek Okullarının doluluk oranları lisansı geçer hale geldi"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de bilim alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, "Meslek Yüksek Okullarının doluluk oranları artık lisansı geçer hale geldi. Bunlar ülkemiz için güzel ve sevindirici gelişmeler. Ülkemiz istikrarlı bir şekilde bilim alanında iyileşen ve kalite çıtasını yükselten şekilde bir süreç takip ediyor." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, Türk Fizik Derneği 34'üncü Uluslararası Fizik Kongresi'nde "Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü" alan Saraç, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bölge üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldi.

Toplantının açılışında gazetecilere konuşan Saraç, temel bilimlerin ülkenin kalkınmasının temel dinamiği olduğunu, matematik, fizik, kimya, biyoloji bilimlerinde bundan 5-6 sene önce üst üste boş sınıflar ve sıfır kayıt yapılırken son yıllarda mühendisliklerden bile daha iyi bir duruma gelindiğini söyledi.

Türkiye'de ilk defa ulusal ölçekte üstün başarı sınıfları oluşturduklarına vurgu yapan Saraç, "Temel bilimlerde ilk üç sıraya yerleşen öğrenciler için İstanbul Üniversitesinde özel sınıflar oluşturduk. Bunlar için özel bir müfredat oluşturuldu. Buna ilaveten tek bir üniversitenin hocasıyla değil muhtelif üniversitelerin kültürleriyle de tanışmaları için başka üniversitelerin hocaları da bunlara ders verdi." diye konuştu.