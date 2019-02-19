Mesleki eğitimde 50 milyon avro bütçeli proje

Numanoğlu, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların açıldığını, AB desteğiyle yürütülecek yeni proje ile Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'dan oluşan 8 pilot ilde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin, mesleki ve teknik eğitime kazandırılmasını amaçladıklarını belirten Numanoğlu, ayrıca Suriyelilerin Türkiye'de bulundukları süre içerisinde kendi yaşantılarını idame edebilmelerini, nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamalarını ve ülkelerine döndüklerinde ülkelerinin ihtiyaç duyabileceği alanlarda meslek sahibi olmalarını arzu ettiklerini söyledi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, proje için bir otelde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Suriyeli öğrenciler için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), AB fonlarından 50 milyon Avro bütçe desteğiyle Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" başlatıldı.

- "Proje 50 okulda gerçekleştirilecek"

Okulları güçlendirmek, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak, geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere tüm toplumda mesleki eğitimin algısını değiştirmek ve hak ettiği konuma getirilmesine katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Numanoğlu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mesleki ve teknik eğitim veren 50 okulumuzda gerçekleştireceğimiz bu çalışmayla, iş piyasasının ihtiyaçları göz önüne alınarak atölyelerimiz en son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılacak, alt yapıları yenilenerek örnek eğitim ortamları haline getirilecek. Bu eğitim ortamına kazandırdığımız geçici koruma altındaki Suriyelilerin yanı sıra Türk öğrencilere ulaşım, eğitim materyali, öğle yemeği için destek ve temrinlik sağlanacak."

Numanoğlu, Türkiye'nin dünyada insani yardım yapan birinci ülke konumunda olduğuna işaret ederek, "2018 yılında tüm dünyada insani yardımların toplamı 24,3 milyar dolarlık miktara ulaşmışken, sadece Türkiye, bu rakamın üçte bir oranını tek başına gerçekleştirdi. Mülteci krizine yönelik küresel tutum, insanlığın ortak vicdanın yansıması olacaktır. Yaşanmakta olan bu insanlık dramına ancak dayanışma, iş birliği ve ortak irade ile yanıt verilebilir." değerlendirmesini yaptı.