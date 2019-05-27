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Meslektaşının öldürdüğü kadın polis defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Merve Ünal'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi

MERSİN (AA) - Diyarbakır'da meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Merve Ünal (27), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Diyarbakır'dan kara yoluyla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirilen polis memuru Ünal'ın cenazesi, buradan alınarak merkez Mezitli ilçesindeki babaevine götürüldü.

Babaevinde "helallik" alınmasının ardından Ünal için ilçeye bağlı 75. Yıl Mahallesi'ndeki Davultepe Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Merve Ünal'ın emekli polis olan babası Namık, annesi Güldane, polis kardeşi Tuğba, kız kardeşi Esra ve aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda polis meslektaşı katıldı.

Ünal'ın annesi ve polis olan kız kardeşi törende tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, aileyi kadın polis memurları teskin etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında taşınan Ünal'ın naaşı, Mezitli Mezarlığına defnedildi.

Diyarbakır'da polis memuru Muharrem Y, dün tartıştığı meslektaşı Merve Ünal'ı silahla öldürmüş, zanlı daha sonra teslim olmuştu.

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