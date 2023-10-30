HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Meta duyurdu! Avrupa'da Instagram ve Facebook için yeni dönem... Fiyatlar da belli oldu

Meta duyurdu! Avrupa'da Instagram ve Facebook için yeni dönem... Fiyatlar da belli oldu

30.10.2023 16:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da Instagram ve Facebook için yeni dönem... Meta, Avrupa Birliği düzenlemelerine uymak adına Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'ı reklamsız kullanmak için bir abonelik planı sunacak. Aylık abonelik planlarının fiyatları da belli oldu.

Meta duyurdu! Avrupa'da Instagram ve Facebook için yeni dönem... Fiyatlar da belli oldu

Reuters'ın haberine göre, Meta, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği düzenlemelerine uymak için Avrupa'daki kullanıcılara (AB, AEA ve İsviçre'de) Facebook ve Instagram'ı reklamsız kullanmak adına bir abonelik planı sunacağını söyledi.

Yani bu ülkelerdeki kişiler, ürünleri reklamsız kullanmak için ücret karşılığında abone olabilecekler.

2023-10-30T124449Z_1304856989_RC2HEZ94TAKA_RTRMADP_3_META-PLATFORMS-EUROPE

FİYATLAR

AB, AEA ve İsviçre'deki kullanıcılar için aylık abonelik planları, web kullanıcıları için aylık 9,99 Euro olacak. iOS ve Android kullanıcıları ise ayda 12,99 Euro ödemek zorunda kalacak.

Ücretsiz, reklam destekli bir plan ile reklamsız ücretli bir abonelik arasında bir seçenek sunmanın, kullanıcıların ilk planı tercih etmesine yol açabileceği ve bunun da Meta'nın reklam işini etkilemeden düzenlemelere uymasına yardımcı olabileceği söyleniyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Husumetlisi yerine yanlış kişiyi vurdu, kendini bakın nasıl savunduHusumetlisi yerine yanlış kişiyi vurdu, kendini bakın nasıl savundu
Silah sesine doğru yöneldi, 6 yaşındaki kız yaşam savaşı veriyorSilah sesine doğru yöneldi, 6 yaşındaki kız yaşam savaşı veriyor
Şanlıurfa’da feci olay! Tavan çöktü, hayvanlar telef olduŞanlıurfa’da feci olay! Tavan çöktü, hayvanlar telef oldu
Anahtar Kelimeler:
facebook Instagram Avrupa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.