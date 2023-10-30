Meta duyurdu! Avrupa'da Instagram ve Facebook için yeni dönem... Fiyatlar da belli oldu

Reuters'ın haberine göre, Meta, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği düzenlemelerine uymak için Avrupa'daki kullanıcılara (AB, AEA ve İsviçre'de) Facebook ve Instagram'ı reklamsız kullanmak adına bir abonelik planı sunacağını söyledi.

Yani bu ülkelerdeki kişiler, ürünleri reklamsız kullanmak için ücret karşılığında abone olabilecekler.

FİYATLAR

AB, AEA ve İsviçre'deki kullanıcılar için aylık abonelik planları, web kullanıcıları için aylık 9,99 Euro olacak. iOS ve Android kullanıcıları ise ayda 12,99 Euro ödemek zorunda kalacak.

Ücretsiz, reklam destekli bir plan ile reklamsız ücretli bir abonelik arasında bir seçenek sunmanın, kullanıcıların ilk planı tercih etmesine yol açabileceği ve bunun da Meta'nın reklam işini etkilemeden düzenlemelere uymasına yardımcı olabileceği söyleniyor.





