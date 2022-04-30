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Metabolizma canavarı! 3 günde 9 kilo verdiren mükemmel iksir

30.04.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar ısındıkça kilo verme telaşı da arttı. Kilo vermek için diyet ve spor yapmaya başlayanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kilo vermenin en kilit noktası yağları eritmektir. Özellikle göbek bölgesinde biriken yağları eritmek çok zordur. Kilo vermek için sadece diyet yapmak veya sadece diyet yapmak yeterli olmayabiliyor. Metabolizmayı harekete geçirecek karışımlarla kilo verme sürecini hızlandırabilirsiniz. İşte 3 günde 9 kilo verdiren karışım...

Metabolizma canavarı! 3 günde 9 kilo verdiren mükemmel iksir

Kilo vermek için nelerin yapılması gerektiğini artık herkes az çok biliyor. Sağlıklı bir beslenme programı, zayıflama hareketleri ile beraber metabolizma hızlandırıcı kürler ile desteklendiğinde harikalar yaratabilir. Zayıflama için motivasyon arayışında olanlar zayıflama hikayeleri ile birlikte metabolizma hızlandırıcı kürlerin etkilerinden de faydalanabilir.

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Vücudumuz bütün gün boyunca yağ yakma eğiliminde, ancak sabah düğmeye basmalıyız. Doğru şekilde yağ yakmak için, metabolizmanızı hızlandırmanız gerekir. Metabolizma hızı sizin günlük harcadığınız kalori miktarını yükseltir ve bu da kilo vermenizi hızlandırır. Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen bazı besinler vardır. Özellikle acı biber, sirke ve çörek otu metabolizma hızlandıran besinlerin başında geliyor.

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Metabolizmanızı artıracak ve aynı zamanda kısa sürede kilo vermenize yardımcı olacak bazı doğal bileşenlerden oluşan bu karışım ile yağ yakma hızınızı artırabilirsiniz. Düşük kalorili bir diyete biraz spor ekleyerek 3 günde kilolardan kurtulabilirsiniz.

3 GÜNDE 9 KİLO VERDİREN KÜR NASIL YAPILIR?

  • Metabolizma hızlandıran besinlerle hazırlanmış bu karışımı her gün taze olarak hazırlayın.
  • Her sabah aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce 1 bardak tüketin
  • Bu karışımı uygularken 3 gün boyunca sadece proteinle beslenmeniz istenir.
  • Akşam 6-7 sonrası kalorili bir şey tüketmemeniz gerekir.
  • Karbonhidrat ve şeker tüketimi tamamen yasaktır
  • 3 gün boyunca tuzu en aza indirin. (Günde en fazla 5 gram tuz tüketin, 1 tatlı kaşığından az)
  • Bu kürle 3 günde öncelikle vücudunuzdaki ödemi ve şişkinliği atarsınız.
  • Su kaybı yaşamamak için saat başı bir bardak su tüketin.
  • Belirli bir hastalığı olan kişiler bu kürü uygulamadan önce doktoruna danışmalıdır.
  • Kürü 7 günden uzun süre uygulamayın.
  • Her gün 1 çorba kaşığı zeytinyağı tüketebilirsiniz, bunun dışında yağ kullanmayın.
  • Kür bitiminde karbonhidrat alımını yavaş yavaş yükseltin.

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3 GÜNDE 9 KİLO VERDİREN KARIŞIM

  • 1 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • Birkaç damla çörek otu yağı
  • Yarım suyu
  • 1 çay kaşığı toz zencefil

Bütün malzemeler karıştırılır ve sabah aç karınla içilir,

Hem enerji de verir hem de gün boyu daha enerjik olmanızı sağlar.

Hem karaciğere de faydası vardır, metabolizmayı çok hızlandırır.

İlk başlarda tadına alışmak güç gelse de zamanla tadı bile hoş gelmeye başlayacak, hem siz de faydasını gördükten sonra, bırakmak istemeyeceksiniz


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