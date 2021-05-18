Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Bazı kişiler çok yemek yer ama kilo almaz, bazıları ise dikkatli beslenir ama kilo veremez. Bu durumların temelinde metabolizma hızı yer alıyor. Metabolizma, kişinin yaşam şekli ile şekillenen bir yapıya sahiptir ve bazı yiyeceklerle ve hareketlerle hızlanabilir.

Metabolizma hızını arttırabilmek için bir çok yöntem bulunmaktadır. Yürüyüş yapmak, sadece susadığı zaman değil de vücudun ihtiyacı olduğu kadar su tüketmek, alkol tüketimini azaltmak ve düzenli uyku uyumak metabolizma hızını arttırır. Bunların yanında hormonal düzeylerin normal seviyede olup olmadığını kontrol ettirmek ve sonucuna göre ilaç tedavisi görmek, metabolizmanın sağlıklı çalışmasını sağlar.

KAFEİN METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Protein ağırlıklı ve kafein içeren gıdalar metabolizmanın hızlanmasını bir miktar desteklemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken her besinden belli bir miktar almak ve tek tip beslenmekten kaçınmak gerekir. Özellikle sabahları aç karnına içeceğiniz filtre kahve bu süreci hızlandıracaktır.

Öğünleri atlamamak ve üç ana öğün yapmak ve sık sık ara öğünler yapmak da metabolizmanın hızını artıracaktır. Sadece dikkat edilmesi gereken bu öğünlerin kaliteli bir içeriğe sahip olmasıdır. Eğer çok kalorili ürünleri sık sık tüketilmesi metabolizmayı hızlandırmaktan ziyade kilo alınmasına neden olur ve metabolizmayı yavaşlatır. Bu yüzden yağ ve şeker oranı düşük gıdalar ile sık sık beslenildiğinde metabolizma daha hızlı çalışır ve daha iyi kilo verilmesi sağlanır.

BİTKİLERDEN DESTEK ALIN

Metabolizmayı hızlandırmak için çeşitli bitkilerden de destek alabilirsiniz. Kırmızı acı biber, biberiye, zencefil bu bitkilerin başında yer almaktadır. Ayrıca; lahana, ıspanak gibi sebzeler ve karpuz, kayısı gibi meyveler sindirim sisteminde ekin olduğu için bolca tüketilmelidir.



