KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Elif Yaman Elif Yaman
18.05.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet yapıyor ancak zayıflama süreciniz uzun sürüyorsa, hedeflediğiniz kiloya ulaşamadıysanız metabolizmanız yavaş olabilir. Peki metabolizmayı hızlandırmak mümkün mü? Sorunun cevabı yazıda saklı...

Bazı kişiler çok yemek yer ama kilo almaz, bazıları ise dikkatli beslenir ama kilo veremez. Bu durumların temelinde metabolizma hızı yer alıyor. Metabolizma, kişinin yaşam şekli ile şekillenen bir yapıya sahiptir ve bazı yiyeceklerle ve hareketlerle hızlanabilir.

Metabolizma hızını arttırabilmek için bir çok yöntem bulunmaktadır. Yürüyüş yapmak, sadece susadığı zaman değil de vücudun ihtiyacı olduğu kadar su tüketmek, alkol tüketimini azaltmak ve düzenli uyku uyumak metabolizma hızını arttırır. Bunların yanında hormonal düzeylerin normal seviyede olup olmadığını kontrol ettirmek ve sonucuna göre ilaç tedavisi görmek, metabolizmanın sağlıklı çalışmasını sağlar.

KAFEİN METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Protein ağırlıklı ve kafein içeren gıdalar metabolizmanın hızlanmasını bir miktar desteklemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken her besinden belli bir miktar almak ve tek tip beslenmekten kaçınmak gerekir. Özellikle sabahları aç karnına içeceğiniz filtre kahve bu süreci hızlandıracaktır.

Öğünleri atlamamak ve üç ana öğün yapmak ve sık sık ara öğünler yapmak da metabolizmanın hızını artıracaktır. Sadece dikkat edilmesi gereken bu öğünlerin kaliteli bir içeriğe sahip olmasıdır. Eğer çok kalorili ürünleri sık sık tüketilmesi metabolizmayı hızlandırmaktan ziyade kilo alınmasına neden olur ve metabolizmayı yavaşlatır. Bu yüzden yağ ve şeker oranı düşük gıdalar ile sık sık beslenildiğinde metabolizma daha hızlı çalışır ve daha iyi kilo verilmesi sağlanır.

BİTKİLERDEN DESTEK ALIN

Metabolizmayı hızlandırmak için çeşitli bitkilerden de destek alabilirsiniz. Kırmızı acı biber, biberiye, zencefil bu bitkilerin başında yer almaktadır. Ayrıca; lahana, ıspanak gibi sebzeler ve karpuz, kayısı gibi meyveler sindirim sisteminde ekin olduğu için bolca tüketilmelidir.

Kabızlık, şişkinlik gibi problemlerden karın masajı ile kurtulun! Karın masajı nasıl yapılır?Kabızlık, şişkinlik gibi problemlerden karın masajı ile kurtulun! Karın masajı nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Hangisi daha az kalorili?Hangisi daha az kalorili?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

Sadakatsiz'in Derin'i fena kızardı!

Sadakatsiz'in Derin'i fena kızardı!

Yeni günde sizleri neler bekliyor? İşte yorumlar

Yeni günde sizleri neler bekliyor? İşte yorumlar

Ameliyatsız dolgun dudaklar mümkün

Ameliyatsız dolgun dudaklar mümkün

Her kombinin kurtarıcısı

Her kombinin kurtarıcısı

Genital siğil deyip geçmeyin

Genital siğil deyip geçmeyin

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cinsel eğitimde kullanmayın

Cinsel eğitimde kullanmayın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

66 yaşında modelin gençlik formülü

66 yaşında modelin gençlik formülü

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Kilo vermek için bu hataları yapmayın

Kilo vermek için bu hataları yapmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.