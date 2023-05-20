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  4. Meteoroloji'den 23 il için önemli uyarı! Sağanak yağış, sel, toz taşınımı, hortum... İşte son dakika 20-24 Mayıs hava durumu

Meteoroloji'den 23 il için önemli uyarı! Sağanak yağış, sel, toz taşınımı, hortum... İşte son dakika 20-24 Mayıs hava durumu

20.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Son günlerde yağışlı havanın yurdun belirli bölgelerinde hakim olması nedeniyle vatandaşlar hava durumuyla ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporu da paylaşıldı. Buna göre 23 il için uyarıda bulunuldu. Yurdun belirli bölgelerinde sağanak yağış beklenirken belirli bölgelerde toz taşınımı görüleceği de tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'nin son dakika 19-23 Mayıs hava durumu tahmini...

Meteoroloji'den 23 il için önemli uyarı! Sağanak yağış, sel, toz taşınımı, hortum... İşte son dakika 20-24 Mayıs hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl? Hafta sonu için plan yapmayı düşünen vatandaşlar, son meteorolojik gelişmeleri yakından takip ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava durumu tahmin raporunu yayınlayarak çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İşte son dakika hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Meteoroloji, 23 il için uyarıda bulundu. Meteoroloji, Ankara, Bitlis, Çorum, Kırşehir, Mardin, Nevşehir, Van, Aksaray, Kırıkkale, Şırnak, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Muş, Niğde, Tokat, Yozgat ve Karaman'ı aralarında olduğu 20 il için sarı kodlu uyarı yaparken, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'ın aralarında olduğu 5 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

20 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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21 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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22 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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23 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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24 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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