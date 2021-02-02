Meteoroloji'den başta İzmir olmak üzere birçok il için turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Kütahya ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu