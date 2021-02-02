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Meteoroloji'den başta İzmir olmak üzere birçok il için turuncu ve sarı uyarı

02.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den başta İzmir olmak üzere birçok il için turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Şubat verilerine göre İzmir, Aydın, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak için turuncu, Manisa ve Muğla için sarı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Kütahya ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2 ŞUBAT 2021 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 10°C
Parçalı bulutlu

BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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