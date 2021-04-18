Meteoroloji'den birçok bölge için yağmur ve toz taşınımı uyarısı (18 Nisan Pazar hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. TOZ TAŞINIMI UYARISI Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor. ANKARA °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.