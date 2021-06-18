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  4. Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı! İstanbullular dikkat (18 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı! İstanbullular dikkat (18 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

18.06.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Haziran verilerine göre Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 4 il için sarı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı! İstanbullular dikkat (18 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli içi sarı uyarıda bulundu.

meteoroloji

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

18 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 32°C
Az bulutlu

VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu

ADIYAMAN 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu

SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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