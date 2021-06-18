Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı! İstanbullular dikkat (18 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli içi sarı uyarıda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 13°C, 32°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu
ADIYAMAN 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık