Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı! İstanbullular dikkat (18 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli içi sarı uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.