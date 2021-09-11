Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur uyarısı (11 Eylül Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde il geneli gece saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeybatısının (Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Kırıkkale) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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