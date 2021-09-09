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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak

09.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul için yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek.

ÇOK KUVVETLİ OLACAK

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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