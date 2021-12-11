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Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir'e uyarı! Çok kuvvetli geliyor

11.12.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve İzmir'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji İstanbul'un da arasında bulunduğu 23 il için sarı, İzmir'in de arasında bulunduğu 3 ili ise turuncu kod ile uyardı. Gece saatlerinde başlaması beklenen sağanağın olumsuz etkilerine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir'e uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor."

İzmir'de beklenen yağış pazartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak yağışın il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Pazartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

23 İL İÇİN SARI, 3 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kod uyarısı yapıldı.

Gök gürültülü sağanak beklenen Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için ayrıca "turuncu kod" uyarısı da yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul İzmir
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