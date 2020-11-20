Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (20 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Ordu, Tokat çevreleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Uşak ve Denizli'nin doğusu, Muğla'nın güney kesimleri ile Ankara'nın güney ve doğu ilçeleri ve Düzce'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.