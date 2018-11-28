Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre Trakya kar yağışının etkisini altına girecek...

Karın akşam saatlerinde yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde beklenen karla karışık yağmur ve karın, cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı öngörülüyor.

HAVA DURUMU RAPORU

Bingöl, Muş, Bitlis, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde de karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Çanakkale, Muğla, Antalya'nın doğusu, Isparta'nın güneydoğu kesimleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in ve Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.