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Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:40 | Son Güncelleme

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren yurtta kar alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son tahminler geldi. Son bilgiye göre; bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre Trakya kar yağışının etkisini altına girecek...
Karın akşam saatlerinde yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde beklenen karla karışık yağmur ve karın, cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı öngörülüyor.

HAVA DURUMU RAPORU

Bingöl, Muş, Bitlis, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde de karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Çanakkale, Muğla, Antalya'nın doğusu, Isparta'nın güneydoğu kesimleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in ve Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarihi Güzelce Hasanbey Camisi'nin şerefesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle 1499 yılında yapılan Güzelce Hasanbey Camisi'nin şerefesindeki bazı parçalar koparak yola düştü.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami çevresinde güvenlik önlemi aldı. AA

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