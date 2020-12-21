HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (21 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (21 Aralık İstanbul'da hava durumu)

21.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (21 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Aralık verilerine göre Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Öte yandan Bitlis, Muş ve Van için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİTLİS, MUŞ VE VAN İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gece saatlerinde Bitlis ile Muş çevreleri ve Van’ın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 2, Hakkari 3, Van 5 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

21 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 7

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamayla ilgili açıklamaİçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamayla ilgili açıklama
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamayla ilgili açıklama

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen kısmi felç oldu, yerine İsmail Büyükçelebi vekalet ediyor

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

Adana’da sokağa ses bombası atıldı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ses bombası patladı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Tekirdağ'da başıboş at trafikte tehlike saçtı

Onu gören şaştı kaldı!

Londra’dan gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı

Londra’dan gelen yolculara PCR testi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi! Valilik duyurdu, soruşturma başlatıldı

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.