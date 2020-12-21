Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (21 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİTLİS, MUŞ VE VAN İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gece saatlerinde Bitlis ile Muş çevreleri ve Van’ın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 2, Hakkari 3, Van 5 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.