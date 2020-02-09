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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! (9 Şubat 2020 yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 07:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu verilerine göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinde kar yağışı, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! (9 Şubat 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu verilerine göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

9 ŞUBAT 2020 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 6°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -3°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

AMASYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -13°C
Çok bulutlu

KARS °C, -12°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -8°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 1°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, -1°C
Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 2°C
Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu 9 şubat 2020 hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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