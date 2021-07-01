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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (1 Temmuz yurtta hava durumu)

01.07.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz verilerine göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimleri, Hakkari'nin kuzeyi, Van'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (1 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimleri, Hakkari'nin kuzeyi, Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

1 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu

AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 33°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul
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