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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (7 Haziran yurtta hava durumu)

07.06.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Haziran verilerine göre Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Öte yandan İstanbul'da kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BAYBURT °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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