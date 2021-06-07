Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (7 Haziran yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı