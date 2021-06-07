Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (7 Haziran yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BAYBURT °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık