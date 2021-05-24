Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (24 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu