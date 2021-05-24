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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (24 Mayıs yurtta hava durumu)

24.05.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Mayıs verilerine göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu. Öte yandan rüzgarın Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (24 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

24 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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