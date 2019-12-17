Meteoroloji'den sis uyarısı! 3 gün boyunca etkili olacak

Güneşli havanın etkisini gösterdiği yurt genelinde cuma gününe kadar yoğun sis var. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri boyunca İç ve Doğu Anadolu, Batı Karadeniz İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Bursa Valiliği'nden de yoğun sis uyarısı yapıldı. Bursa Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemiz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle 17.12.2019-20.12.2019 tarihleri arasında (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri boyunca), Bursa'nın kıyı kesimleri hariç geri kalan kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.