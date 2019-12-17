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Meteoroloji'den sis uyarısı! 3 gün boyunca etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 19:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre İç ve Doğu Anadolu, Batı Karadeniz, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde 20 Aralık öğle saatlerine kadar sis etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri Çankırı, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Bartın, Düzce, Zonguldak, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kastamonu, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman, Düzce, Bursa ve Edirne için uyarı yaptı. Valiliklerden dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji'den sis uyarısı! 3 gün boyunca etkili olacak

Güneşli havanın etkisini gösterdiği yurt genelinde cuma gününe kadar yoğun sis var. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri boyunca İç ve Doğu Anadolu, Batı Karadeniz İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Bursa Valiliği'nden de yoğun sis uyarısı yapıldı. Bursa Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemiz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle 17.12.2019-20.12.2019 tarihleri arasında (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri boyunca), Bursa'nın kıyı kesimleri hariç geri kalan kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

SİVAS'TA GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Sivas'ta şehir merkezinde gün boyunca etkili olan sis akşam saatlerinde sokak lambaları, araç ışıkları ve aydınlatma sistemleri ile birleşince ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı.

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Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek ve görsel şölene şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiçbir fırtına milletimizin belini bukemez yeterki birlik olalım yeterki reise guvenelim ve ömür boyu ülkemizin başında tutalim.
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