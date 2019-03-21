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Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! İşte beklenen hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 08:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika haberi geldi. Yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bir bölümü bulutlu geçecek. Denizli, Muğla'nın doğu ve Burdur'un batı kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! İşte beklenen hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla'nın doğu ve Burdur'un batı kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Az bulutlu 24
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Az bulutlu 12
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

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