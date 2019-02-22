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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı uyarısı geldi. İnternet sitesinden yapılan açıklamada Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bu geceden itibaren etkili olacağı ifade edildi. Yağışların bu gece yağmur şeklinde olacağı belirtilirken, kuvvetli rüzgarla birlikte 23 Şubat Cumartesi yarın İstanbul'da yer yer kar yağışı bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

'BU GECEYE DİKKAT! İSTANBUL'DA KAR TRAKYA'DA YAĞMUR

Bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da, gece yarısına doğru İstanbul’da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya’da kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, Pazar günü etkisinin azalacağı, Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA VE FIRTINA UYARISI

İstanbul ve Marmara Bölgesinde rüzgarın da Cumartesi günü kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hafta sonu kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor


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