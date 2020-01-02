Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri (İstanbul'a yılın ilk karı düştü)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nu güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olan karla karışık yağmur yerini bir süre sonra kara bıraktı.
Kar yağışıyla birlikte Aydos Ormanlarında beyaz bir görüntü oluştu.
Yüksek kesimlerde yağış devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar da buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde güney ilçeleri hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
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