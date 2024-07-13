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Meteoroloji'den uyarı: Kavurucu sıcaklar geliyor! İstanbul'da 40 dereceler hissedilecek...

13.07.2024 11:39
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Bu rapora göre yurda yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde sıcaklıkların önümüzdeki hafta 40'lı derecelerde seyretmesi bekleniyor. Aşırı sıcakların yanında bazı bölgelerde ise sağanak yağışlar görülecek. İşte yeni haftada yaşanması beklenen hava olayları!

Meteoroloji'den uyarı: Kavurucu sıcaklar geliyor! İstanbul'da 40 dereceler hissedilecek...

Özellikle İstanbul ve çevre iller olmak üzere bir süredir devam eden aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Nemli havalara bir de yeni haftada yeni bir sıcak hava dalgasının eklenmesi bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte önümüzdeki haftada sıcaklıkların 40 derecelerin üstüne çıkması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul'da sıcaklıkların 35 derecelerde seyretmesi ve nemin de etkisiyle 40 derecelere yükselmesi bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar etkili olacak. Doğu Karadeniz bölgesinde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar hafta boyunca etkisini gösterecek.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisli

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

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Ege

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°C
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

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Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5

İç Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul sıcaklık
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