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  4. Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 07:46 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Ayrıca Marmara ve Kıyı Ege için yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunulurken fırtınanın hızını 70 km'ye çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'de bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği belirtildi.

1 OCAK 2020 TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

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