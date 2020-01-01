Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'de bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği belirtildi.

1 OCAK 2020 TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu