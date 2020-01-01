Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'de bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği belirtildi.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
SİVAS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
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