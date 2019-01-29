Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Batı Akdeniz ile kıyı ve güney Ege'nin etkileneceğini belirten Sürmeli, "Çarşamba ve Perşembe için risk söz konusu. Şu anki verilerde en azından sel riski görünüyor" dedi. Öte yandan, İstanbul'da Perşembe günü yağış bekleniyor. Ankara'da Çarşamba ve Perşembe bölgesel yağışlar etkili olacak. İzmir'de ise Perşembe günü yaşanacak 3 derecelik sıcaklık kaybının ardından kuvvetli yağış görülecek.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, geçtiğimiz hafta yaşanan hortum felaketinin ardından yeni bir sistemin geldiğini belirterek Çarşamba ve Perşembe günlerinin de riskli olduğuna dikkat çekti. Sürmeli'nin hava durumuyla aktardığı bilgiler şu şekilde:

"Antalya'daki görüntüleri gördünüz. Hortum Perşembe de Cumartesi sabah da kötü şekilde vurdu. Maddi kayıplar telafi ediliyor ama can kayıplarımız çok fazlaydı.

'MAALESEF BİR SİSTEM DAHA GELİYOR'



Maalesef bir sistem daha geliyor. Yine aynı noktaya; Güney Ege'ye Batı Akdeniz'e. Şu anda oluşturacağı fırtınaya bakıyoruz. Kuvvetli bir dolu, hortum oluşturma ihtimali söz konusu mu? Sistemin nereden nereye ilerleyeceğinden yaklaşık olarak bahsedeceğiz. Ancak içinde sıra dışı hava hareketi söz konusu mu göreceğiz. Ama bu tarihten baktığımızda; yağış aşırı şekilde, su baskınları ve sel yapabilecek düzeyde.